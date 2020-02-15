◎白河木棉花季22日登場 線上查花況

農曆春節這波寒流過去，4日節氣進入立春，曾入選全球15大最美花海街道的台南白河林初埤木棉花道，近日已經有少數木棉花綻放，樹上花苞纍纍，即將進入花期，白河區公所預計22日木棉花季就要開跑，在臉書及公所網站上開始將即時花況上線，讓民眾先睹為快，盼望相關活動不受武漢肺炎疫情影響。

◎中正黃金落葉地毯 早晚限定美景

每年2月初到2月中旬，中正大學校內上千棵小葉欖仁的黃金落葉鋪滿校內路徑，又正值寒假期間吸引不少民眾前往拍照，校方表示，因安全考量，每日上班時間會將落葉掃至道路兩側。

◎魯冰花快開了 快來龍潭賞花趣

客家母親花魯冰花即將全面綻放。不畏低溫寒風，不少遊客趁著周末假期來到龍潭區大北坑休閒農業區，欣賞茶花與魯冰花交錯栽種的茶鄉美景。金黃燦爛的魯冰花輪番綻放，迎風搖曳美不勝收，許多遊客等不及下周活動才正式開跑，搶先爭睹魯冰花美麗姿態，也讓大北坑成為早春賞花、拍照和打卡的熱門景點。

◎白河滿江紅奇景 遊客瘋打卡

全球最美花海之一的台南白河林初埤木棉花道，近日木棉花陸續綻放，木棉花季也即將於22日開跑，不少遊客趁周末搶先賞花，發現一旁蓮花池出現「滿江紅」奇景，有如上帝調色盤，吸引遊客拍照打卡。

◎霧台櫻花王 粉紅花傘好吸睛

霧台鄉櫻花正盛開，包括台24線沿線櫻花及最受歡迎的「櫻花王」開得燦爛，今年花期正常，吸引許多民眾上山賞花，鄉公所預計花期將至2月底，接下來就是3月山櫻花，鄉長杜正吉歡迎大家上山賞櫻，也能到各部落體驗魯凱族文化。

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(中時電子報)