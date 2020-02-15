新冠肺炎(武漢肺炎)疫情升溫，防疫觀念透過各平台建構資訊網，全民抗菌防疫運動達到高峰。除專家說明勤洗手、戴口罩、減少出入醫院及密閉空間等高風險場所外，一般民眾一天當中最長時間居處的住家環境亦為防疫重點。大同空氣清淨除濕機經SGS認證細菌濾除率高達99.9%，並搭載Plasmacluster自動除菌離子技術，為家人打造居家健康防疫環境，防疫無死角，為您站在抗疫最前線。

自動除菌離子技術 除菌濾淨好安心

內建Plasmacluster自動除菌離子技術，可以透過正負離子的釋放，有效抑制空氣中的有害物質、清除病毒、細菌與過敏原，也能有效分解去除異味，淨化室內空氣讓生活更舒適

三層過濾網 層層淨化讓空氣更潔淨

三層過濾網包含，第一層前置過濾網能吸去大部分灰塵，第二層蜂槽狀活性碳脫臭過濾網可有效吸附屋內漂浮臭味，第三層HEPA集塵過濾網更可以有效的濾除室內99.97%的0.3微米塵埃粒子，PM2.5也輕鬆濾除讓室內空氣更潔淨

日除10.5L除溼力 廣角擺風除溼乾衣不費力

大同空氣清淨除溼機，一機多功能設計，可解決空氣除菌濾淨，同時亦可解決環境濕度問題。在除溼模式下，消費者可視使用空間選用情境，提供自選濕度設定、衣物乾燥、連續除溼等情境模式，並搭配廣角擺風可快速均勻烘乾衣物，輕鬆打造乾燥清爽的優質居家環境

大同空氣清淨除溼機除了一機雙效創造居家好環境外，也同時具備一級能效，多重安全保護裝置，使用上更安心有保障。即日起全台大同3C門市、e同購同步販售中。

大同公司免費服務電話：0800-052-666

(中時電子報)