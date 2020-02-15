針對新冠肺炎是否會影響中方履行中美第一階段協議，中國國務委員兼外長王毅於德國時間14日接受外媒專訪時回應，中美第一階段經貿協議，是在平等和相互尊重基礎上達成的，中方已經準備好履行協議，使其真正有利於中美雙方，有利於整個世界。

人民網報導，王毅指出，肺炎疫情對中國經濟會帶來一些暫時性影響，但疫情過後，社會累積的消費需求會快速釋放，中國經濟內生動能會強力反彈，中國市場的容量會持續擴大。隨著中國按照自己的時間表和路線圖，繼續推進改革，擴大開放，落實協議中的各項共識，都將具備更好的條件。

王毅表示，但美方現在全面限制雙方之間的人員往來，這在客觀上對執行協議帶來不便。希望美方思考如何尊重世界衛生組織（WHO）提出的建議，避免採取不必要的旅行和貿易限制。履行協議是雙方的責任，中國會承擔應盡的義務，美方也應確實履行在第一階段協議中對中方作出的承諾。

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