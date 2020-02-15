中租企業旗下先鋒投顧宣布，今（15）日正式更名為中租投顧。董事長黃正明表示，在經營團隊持續優化拓展下，打造多角化經營的「全民基金平台」，包括投顧首家基金交易平台、智慧理財、總代理、全委託代操等業務均已成熟運作，提供完整的財富資產管理解決方案。

中租投顧成立於2002年，專業從事基金代理與投資諮詢，2007年成立「中租基金交易平台」成立，為國內投顧業首家獲金管會核准銷售基金的電子交易平台，並引進多家知名境外基金品牌，滿足「一站購足」的理財需求。

黃正明表示，在中租企業2016年末入主後，中租投顧持續深化與強化服務，去年攜手德國最大基金公司德意志資產管理合作，推出國際級智慧理財服務WISEGO，頗獲使用者好評，並成為資產管理業的全球巨擘資本集團的在台基金總代理。

中租投顧總經理陳俊傑表示，中租基金交易平台致力創新，除首創「逐筆買回」功能，也是首個1千元即可定期扣款買基金的平台，單筆申購門檻僅需3千元。公司致力提供便利且優惠的基金交易平台，並將持續上架新基金，以成為「全民基金平台」為使命。

對於近期新冠肺炎影響市場情緒，陳俊傑分析，依過去SARS歷史經驗，在疫情最終能受控情況下，股債市都將回歸基本面表現，風暴期間的拉回會是難得的進場點。建議積極型投資人不妨伺機逢低進場佈局股市，較保守的投資人則可考慮高收益及新興市場債。

中租投顧加碼推出「鼠我最狂」真正的全面0手續費活動，公司表示，此優惠不分股債、不分境內外，適用全平台40個境內外基金系列，包括聯博、富達、資本集團、摩根、NN(L)、元大、國泰、統一等，期限到今年底止。

(時報資訊)