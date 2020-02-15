八吋晶圓代工廠<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='5347'>世界先進(5347)</a>下周五將接棒舉行法人說明會，隨著先前<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='2330'>台積電(2330)</a>、<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='2303'>聯電(2303)</a>均對本季展望不看淡，預期世界先進本季營運也可望淡季不淡，在新加坡新廠產能挹注下，今年的業績成長力道也將加速。

世界先進去年12月營收達26億元，比前年同期微增，創下15個月新高，月增率近15%，並帶動去年第四季營收超越財測目標。世界先進2019年第四季營收73.34億元，季增率約為2.9%。

世界先進將於2月21日召開法人說明會，公布上季獲利及第一季展望，市場預計仍不淡。雖短期有新冠病毒疫情影響部分電子產業供需，但晶圓代工因廠房自動化的程度高，至今並無受到波及。

大股東台積電看好今年半導體產值將成長8%，晶圓代工業可成長17%；聯電也看好八吋晶圓代工需求，世界先進今年全年營運將重回上升趨勢，法人預期可望挑戰新高。

世界先進日前公布2020年1月營收約為23.75億元，比去年12月高檔減少8.93%，比去年同期減少7.2%，主要是受農曆春節假期影響。公司將於2月21日召開法人說明會，第一季展望預計仍不淡。

(時報資訊)