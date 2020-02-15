受中國新冠狀病毒疫情影響，近期全球股市出現較大的上下沖洗震盪，不過這並非經濟基本面出現惡化，且在企業獲利成長態勢未變下，仍為股市提供重要支撐，因此後續仍有表現契機，只是短期市場波動度也相對提升。穩當的投資人不追富流感(Affluenza)，投信建議債券型ETF或跨國組合平衡基金，可作為震盪下穩健的投資首選。

中信投信固定收益投資科主管張勝原表示，債券ETF提供配息，且配息來源不來自於本金，除了協助投資人享受到相對穩定的收益外，投資標的以跨國優質企業為主，讓投資人簡單成為龍頭企業的投資人。他以台股市場唯二檔月配息債券ETF中信高評級公司債(00772B)與中信優先金融債(00773B)為例，中信高評級債投資範圍包含亞馬遜、微軟、Apple等一籃子優質企業，特色為信評較佳、與股市相關性低，適合長期配置。而中信優先金融債的標的為投資等級以上的優先順位金融債，讓投資人一手掌握如摩根大通、高勝、巴克萊等大型投資銀行，相較金融股具分散性與稅負優勢，適合做存債工具。

群益環球金綻雙喜基金經理人葉啟芳表示，高於平均的經濟成長與偏低的通膨環境，有利風險性資產(包括股票與信用債)表現，加上全球企業獲利普遍性改善，建議投資比重股債均衡，未來除非經濟和企業基本面意外惡化，再進行較大幅度調整股債比。目前看來企業全年EPS受疫情影響仍不明顯，整體來看風險性資產仍有表現機會，但現階段市場面臨諸多不確定性，建議穩健型投資人不妨採取多元配置的投資策略，一來分散投資風險，有效控制投資組合波動度，二來也增加投資組合彈性，把握不同資產上漲契機，提升投資效率。

(時報資訊)