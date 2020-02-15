鑑於目前的市場趨勢與國際動向，外貿協會在國際貿易局的委託之下，籌組「2020年赴墨西哥投資貿易布局團」於本(2020年)年2月15日至22日前往美墨考察，團員含括貿聯(3665)、<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='6279'>胡連(6279)</a>、<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='3003'>健和興(3003)</a>等6家汽車及電子零組件代表性業者，將我國具競爭優勢的汽配及電子產品，透過美墨布局，為雙方帶來更多合作的機會。

貿協表示，2019年全球汽配產業下滑，我國汽車零配件年出口金額衰退約2.66%，惟出口北美洲逆勢成長2.63%，鄰近的墨西哥成長2.67%，成長動能充足。此外，近幾年台灣企業如<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='3231'>緯創(3231)</a>等大舉美墨的邊境地區設廠設點，台灣廠商的供應鏈逐漸完整成形，可見目前為台灣製造業布局北美、墨西哥汽車供應鏈的最佳時機。

貿協指出，本次行程除考察美墨邊境最佳投資設廠聚落-El Paso、Juarez外，並將邀請墨西哥最大州：奇瓦瓦州（Chihuahua）政府介紹當地投資環境，進行物流及拜訪相關企業，並邀請墨國外貿商務協會（COMCE）及工業總會（CONCAMIN）介紹在地投資貿易環境及辦理一對一採購洽談會。外貿協會也藉這次參訪期間與重要工商單位討論未來簽署經貿合作備忘錄的可能，進一步提升台灣與墨西哥的雙邊經貿關係。

(時報資訊)