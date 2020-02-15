班來主帥肖恩·戴彻認為球隊在英超已證明有足夠實力。（達志影像）

【英超足球】班來@南安普敦 02/15(六)20:30 賽事編號:0215-569

南安普敦除了上一場足總盃比賽敗陣出局之外，還有防守中場大將華德普洛斯在比賽中膝蓋受傷退場，可幸傷勢不算太過嚴重，但本場應該不能作賽，會以StuartArmstrong替補。首席前鋒丹尼·英斯狀態仍然火熱，進球不斷，本場會繼續再次與雷蒙德在攻擊線上配合。

班來雖然上一仗對上兵工廠時沒有把握到進球機會最終只能打成平手，但主帥肖恩·戴彻對於最近幾場對上強隊時都能取得好成績而感到十分滿意，己證明班來在英超是有足夠的競爭力。前鋒阿許利·巴恩斯因鼠蹊受傷仍需休養，應會以上一仗表現不錯的羅德里格斯以及克里斯·伍德作雙塔前鋒。

南安普敦雖然於上一場英格蘭足總盃全力拚博之下敗於熱刺之下出局，但在聯賽的表現比上半賽季進步不少，最近5場聯賽取得3勝2敗，對上同是保級球隊時都具有競爭力。目前在聯賽積分榜跟南安普敦同分的班來，上一場主場比賽於優勢之下仍被兵工廠壓回平局；合計早前撃敗萊切斯特城以及曼聯，最近3場聯賽取得2勝1平，戰績十分理想，再加上過往的對賽也有優勢，雖然作客但可看好。

雙方最近6次聯賽對賽當中5次總進球都為2球或以下，而班來3勝3平。

赫塔菲37歲前鋒喬治·摩利納上仗對上瓦倫西亞時梅開二度。（達志影像）

【西甲足球】赫塔菲@巴塞隆納 02/15(六)23:30 賽事編號:0215-606

巴塞隆納球王梅西上一場聯賽雖然沒有進球，但完成了3次助攻，協助球隊反敗為勝，積分榜上繼續追緊宿敵皇家馬德里；後衛克萊門特·朗列特上一場「兩黃一紅」被罰退場，本場不能出賽。

赫塔菲37歲前鋒喬治·摩利納寶刀不老，上一場聯賽梅開二度，大勝對手瓦倫西亞；後衛艾倫·尼歐姆最近的比賽都被安排到不太習慣的右中場位置，顯得格格不入，也許影響到球隊發揮。

積分榜排第二哥巴塞隆納最近5場聯賽只獲得3勝1平1敗，以強隊的實力來說可謂強差人意、令人失望；還好聯賽主場的比賽勝率仍然極高，本場也看高一線。而本賽季表現神奇的赫塔菲目前排名第三，最近4場聯賽全勝，打進9球同時1球沒失。但與巴塞的對賽成績較差，要再延續勝利之勢不太容易；再加上球隊需要於歐霸盃對上阿賈克斯，或會有後顧之憂，所以本場巴塞隆納主場小勝的機會較高。

雙方最近2次聯賽交手，巴塞隆納全勝2球。

克洛普對小將們於足總盃撃敗謝斯伯利感到滿意。（達志影像）

【英超足球】利物浦@諾里奇 02/16(日)01:30 賽事編號:0216-570

已有11個聯賽進球的芬蘭前鋒提穆‧普基上一仗比賽當中錯失不少進球機會，但仍會是諾里奇的前鋒不二之選。年輕中場托德‧坎特威爾上一仗受傷被換下場，不一定能及時傷癒復出的狀況下會由埃米‧布恩迪亞替上。中場班‧戈弗雷完成停賽後可以復出，會連同齊默曼陣守中路，抵抗紅軍三叉戟進攻。

利物浦上一仗英格蘭足總盃重賽賽事出場陣容的球員平均年齡只有19歲零102日，但這年輕的陣容也足以淘汰英甲的謝斯伯利，令到主帥克洛普感到十分滿意；球隊主力球星們在稍作小休後都陸續歸隊，預料本場會盡遣主力以繼續於英超聯賽爭取勝利，延續紅軍目前的領先優勢，目前只有薩迪奧‧馬內剛傷癒不確定是否可以比賽。

積分榜末的諾里奇上一仗作客被看淡之下，以0:0跟紐卡索聯打平，最近6場聯賽取得1勝3平2敗的成積，表現不算太差；主場也特別穩定，進球比例也不低，本場在被大家不太看好之下也許會有驚喜。至於積分榜第一的紅軍目前戰無不勝，連同上一場聯賽主場大勝南安普敦4:0之後，聯賽已經16連勝；但需要注意在主力經過小休息之後，通常狀態會稍為下滑，再加上下週歐冠聯的賽事需要作客馬德里競技，本場進球數稍作保留。

雙方最近2次聯賽對賽，總進球全為5球或以上，諾里奇最近2次聯賽主場對上利物浦都不會輸超過1球。

(中時電子報)