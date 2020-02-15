高雄市鹽埕區1名男子，15日凌晨1時返家時因忘帶家中鑰匙，竟從6樓頂樓欲爬至5樓住家，結果不慎失足墜樓，警方接獲民眾報案，發現男子躺在1間酒吧前的人行道上，沒有意識心跳，隨即通報消防隊到場實施急救，經送往醫院後，男子還是傷重不治。

消防隊緊急為傷者做急救，但還是因為傷勢嚴重回天乏術。（圖／翻攝畫面）

警方表示，這名男子疑似忘了帶鑰匙，欲從6樓頂攀爬至5樓住家，卻不慎失足墜樓。但詳細死亡原因，還有待檢察官與法醫做進一步相驗確認。

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(中時電子報)