忘帶鑰匙頂樓爬窗 男失足墜樓亡 11:092020/02/15 中時電子報 CTWANT Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 男子疑似忘了帶鑰匙，竟從6樓頂攀爬至5樓住家不慎失足墜樓，傷重死亡。（圖／翻攝畫面） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市鹽埕區1名男子，15日凌晨1時返家時因忘帶家中鑰匙，竟從6樓頂樓欲爬至5樓住家，結果不慎失足墜樓，警方接獲民眾報案，發現男子躺在1間酒吧前的人行道上，沒有意識心跳，隨即通報消防隊到場實施急救，經送往醫院後，男子還是傷重不治。 消防隊緊急為傷者做急救，但還是因為傷勢嚴重回天乏術。（圖／翻攝畫面） 警方表示，這名男子疑似忘了帶鑰匙，欲從6樓頂攀爬至5樓住家，卻不慎失足墜樓。但詳細死亡原因，還有待檢察官與法醫做進一步相驗確認。 更多 CTWANT 報導 被爆劈腿吃軟飯！累到睡著還「強迫來」 男星認了交往：到此為止 新冠肺炎快速試劑出爐！一滴血15分鐘就有結果 血漿稀釋1000倍也能驗出 (中時電子報) #鑰匙 #墜樓 #失足 #男子 #樓頂 也許您會感興趣 推薦閱讀 北市大安區墜樓意外 1男子無生命跡象 13:342020/02/12 社會 北市西藏路大樓 驚傳婦人墜落 19:302020/02/12 社會 全民戴口罩當掩護 口罩搶匪劫彩券行 10:192020/02/13 社會 自陸返台沒車搭男子非台商 心情不好拒絕家人接送 12:002020/02/13 社會 質疑賣假包？西門町精品店遭蛋洗 12:382020/02/13 社會 太平塑膠工廠火警一 男子臉部灼傷 12:392020/02/13 社會 男自陸返台徒步回雲林 衛生局協助居家檢疫 15:342020/02/13 社會 槍手當街開7槍狙殺 1男子髖部中彈送醫 16:082020/02/13 社會 比照HBL UBA男子組8強賽不開放觀眾 17:162020/02/13 體育 泰雅口簧琴國寶鄭保雄 巡山修水管失足驟逝 19:302020/02/13 社會 社會熱門新聞 上海返台搭高鐵回高雄 台女遭衛生局堵人開罰 - 社會 楊蕙如開庭 檢狠批「侮辱中華民國」 - 社會 扯髮巴頭逼讓博愛座 北捷大媽判… - 社會 西門町大賣場驚傳外國人自戕送醫 - 社會 空勤黑鷹年底進駐高雄 韓國瑜：提升南部救災能量 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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