一名已婚男在外有小三，兩人經常透手機傳訊、視訊調情，小三還用「口交」方式含著關東煮，並曾傳訊：「我是不想當小三，我要當你老婆」，讓元配氣炸，提告求償百萬。台北地院審結，判丈夫和小三應連帶賠償40萬元，可上訴。

元配提告指出，丈夫和小三經常互相傳訊，互以老公、老婆相稱，被她發現後，丈夫不僅坦承出軌，反而變本加厲，更不避諱與小三來往，雖然夫妻倆現已離婚，但此事讓她長期憂憤，遂提告請求精神慰撫金100萬元。

丈夫否認指控，反控元配放任家中髒亂，疏於照顧小孩，讓他無法接受，婚姻才無法走下去，且元配在按摩店工作，離婚前也承認愛上客人，離婚一事應歸責元配。

不過，法官發現丈夫和小三不僅一同搭郵輪出遊，兩人視訊時，小三還用口交方式吃關東煮、拍攝私密處照片挑逗，且有「想愛愛」、「我不想一直播說是小三」、「我要當你老婆」等對話紀錄，全都有截圖為證，遂認定丈夫、小三侵害元配的配偶權，判2人連帶賠償40萬元。

(中時 )