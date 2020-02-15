教育部今(15)日召開記者會，說明2/25開學後防疫措施。教育部長潘文忠表示，各級學校成立應變小組，由校長作為召集人。在2月25日中小學即將開學，3/2大專院校也將開學。教育部已經採購2.5萬支的額溫槍與和645萬片的口罩，將會分批送往各級學校，乾洗手液也會於開學前送達學校，開學後也會補充在消毒的各方面的工作。

有關口罩的部分，潘文忠說，從幼兒園到大學，50個教職員工生會分配一盒口罩備用，若在校園內出現身體不適(發燒、呼吸道問題)的人，才需要配戴。口罩是備用的概念，一般健康的人不需要戴口罩，希望口罩是留給需要的人，也呼籲家長，若孩子身體不適，最好就是在家休養，對防疫最好。

私立幼兒園從2至3日已提供50萬片給40萬的幼生備用，今起至20日會提供77萬片提供給補習班、課後照護中心使用，2/18到開學前夕則會提供518萬片，包含幼兒、成人口照，給各級學校備份使用。總計是645萬片的口罩。

至於在衛教宣導部分，預計下週會邀請兒科醫師拍影片宣導，2月25日起則會與台灣兒科醫學會合作協助全國學校防疫衛生教育宣導活動，提供給教職員、家長和學生正確的觀念。

(中時電子報)