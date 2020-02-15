新冠肺炎疫情持續在日本蔓延，在14日單日之內突增8確診病例後，和歌山縣內一家醫院內先前染病的醫生同事也確診，讓該院內確診病例上升至3例，而日本累計病例來到42例。目前和歌山縣正追尋傳染途徑。

和歌山縣內一家醫院內先前染病的醫生同事也確診，讓該院內確診病例上升至3例。

據日本NHK報導，和歌山縣湯淺町的濟生會有田醫院一名50歲醫生感染新冠肺炎，成為和歌山縣內第3例確診病患。先前這家醫院在13日就有一名外科醫生確診，而14日有一名70多歲的農民也染病。

在院內出現兩起病例後，院方對確診醫師的同事們進行檢測，發現同樣為外科醫生的同事也確診。目前和歌山縣正進一步調查病毒傳染途徑，並檢查濟生會有田醫院是否還有其他可能病例。

由於13日確診的醫師與14日確診的患者並無接觸，和歌山縣知事仁坂吉伸先前仍認為非院內感染，但今天第2名醫師確診，情況就變得不同。為了防範病毒擴散，濟生會有田醫院自14日起已停止看病，並對包括護士以及院內158名病患進行檢查，特別是曾與確診患者接觸過的人。

(中時電子報)