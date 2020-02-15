高雄大學創校20周年慶祝活動正式開跑，師生合影。（林瑞益攝）

國立高雄大學校長王學亮14日為「高大群熊（雄）共舞」壁畫彩繪畫「熊」點睛，宣布創校20周年慶祝活動正式開跑，一系列相關活動將陸續登場，邀請各界共襄盛舉。

王學亮表示，高大雙十，感謝全校教職員工生齊心努力，各方面軟硬體建設有目共睹，因應近期新冠肺炎疫情嚴峻，配合政府防疫指示，慶祝活動有所調整，但仍會以各種創意體現創校「嶄新精實」成果，例如群熊共舞彩繪壁畫。

該幅群熊共舞壁畫由人事室主任郭春錦策畫，邀請工藝與創意設計學系系主任翁群儀、助理教授陳冠勳帶領111級黃璽澂等11名學生共同完成。作品坐落於校內行政大樓下方中央停車場，相當醒目。陳冠勳表示，自去（2019）年9月開學初即開始構思提案，經過無數次修改，於年底定案。

共同原創者是黃璽澂、林姿頤、王桂雅3名學生，黃分享創作理念，以醒目20週年大字及1雙高大（黑）熊為主視覺，除了取其諧音，象徵地靈人傑，也展現高雄大學承辦2020全大運（109年全國大專校院運動會）的努力與決心。

(旺報 )