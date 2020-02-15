罷韓第二階段連署份數已達法定門檻，高雄市長韓國瑜政治生命岌岌可危。不過，國民黨台南市議員謝龍介認為，南部人有純樸的心，不會去做政治追殺。沒想到此言一出，讓高雄人相當火大，直言謝龍介是要「吃人夠夠嗎」！？

謝龍介日前上網路政論節目《鄉民來衝康》，針對罷韓議題，謝表示，南部人有純樸的心，不會去做政治追殺，更不會「贏了賭、又要贏話」。謝也建議韓國瑜，現在不要多說話，要努力把高雄市政做好，拿出政績說服高雄市民，才能挽回劣勢。

不過謝這句「南部人有純樸的心，不會去做政治追殺」，讓高雄人非常有意見，在臉書《公民割草行動》上批，「純樸不代表無知，不帶表會容忍不公不義的欺騙，照謝龍介的說法就吃高雄人夠夠」、「對！南部人很純樸，對背骨的人不會留情」、「對忘恩負義的人不會留情」、「這你們國民黨慣用南部人純樸好騙的武器，才能當選高雄市長」、「現在是當高雄人都塑膠做的啊？就是純樸的人牙起來才可怕，罷免到底」！

網友留言。（摘自公民割草行動臉書網頁）

(中時電子報)