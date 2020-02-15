一名17歲少年無照騎機車，不慎撞傷過馬路的黃姓補習班老師，黃師因骨折、脫臼，不僅花費鉅額醫療費，也沒辦法工作，遂提告求償。台北地院審結，判少年及其父母應連帶賠償105萬餘元，可上訴。

老師提告指出，2017年4月13日傍晚，他在台北市文山區一處無號誌路口過馬路，卻被少年騎機車擦撞，害他當場倒地，受有肱骨粉碎性骨折、手指骨折及肩關節脫臼等傷害。

老師說，送醫急救後做了手術，出院後還要持續回診，且暫時不能工作，因此請求賠償醫療費、勞動力減損、不能工作損失及精神慰撫金共273萬餘元。

少年及父母雖承認過失，但認為其中有部分費用非必要支出，事發後老師仍持續經營補習班，難認有工作損失，賠償金額過高，且應扣除強制險及之前已先支付的10萬元支票。

法官則認為，少年肇事後，少年法庭裁定予以訓誡及假日生活輔導確定，另老師雖經營補習班，平時也需要開車接送學生、烹煮食材，處理相關行政事務，經醫院評估後勞動力確有減損，審酌雙方學經歷和財力後，判少年和父母應連帶賠償105萬餘元。

(中時 )