<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='2379'>瑞昱(2379)</a>預期2020年將維持成長模式，動能來自5G與物聯網連線需求，然而，新型冠狀病毒疫情爆發確實已拖累第一季的營運展望，尤其因為大陸在消費性終端市場扮演舉足輕重的角色，故法人也點出，TWS業者預先建立的庫存將自第二季起限縮瑞昱相關動能。

瑞昱去年第四季營收167億元，季增加4.0%、年增加39.7%，每股獲利3.23元，主要可歸功於真無線藍芽耳機(TWS)晶片組、Wi-Fi與切換器農曆春節前拉貨，大幅挹注通訊營收，有利的產品組合也使毛利率來到43.9%。

瑞昱在日前法說會中釋出對2020年持續樂觀的看法，三大產品線穩定發展，主要動能就是來自於自5G、物聯網連線需求，看好無線WiFi、藍芽、Switch、TV SOC(系統單晶片)都會有成長空間。

2020年市場整體TWS出貨量將達2億顆，其中過半應用來於蘋果的AirPods，儘管將主動降噪(ANC)技術整合進TWS系統單晶片(SoC)有助提高產品均價，瑞昱在非蘋TWS的市佔達60%，目前TWS SoC佔公司整體營收比重尚未達10%，近期冠狀病毒疫情爆發已損及消費氣氛，法人則估計，TWS業者預先建立的終端庫存將自第二季起限縮瑞昱的營運動能。

瑞昱看好2020年Wi-Fi IC的成長前景，但其動能主要將來自802.11n(Wi-Fi 4)升級至802.11ac(Wi-Fi 5)，802.11ax(Wi-Fi 6)的營收佔比還不到10%，而近期調查發現高通與博通均以積極的產品定價為其Wi-Fi 6晶片搶攻在行動應用領域的市佔率，故法人也點出，瑞昱可能錯過Wi-Fi 6首波產品上市潮，且擔憂競爭加劇可能形成均價壓力，理由是瑞昱主要專注Wi-Fi 6在PC周邊產品的應用，而來自PC需求要到2021年才會較顯著浮現。

(時報資訊)