封測龍頭<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='3711'>日月光投控（3711）</a>受季節性因素影響，2020年1月合併營收「雙降」至近8月低點，主要受電子代工（EMS）業務明顯轉弱影響，封測業務表現則續強。集團對今年營運展望正向看待，以營收逐季成長為目標。

日月光投控3日股價下探70.9元的5月低點，近日呈現震盪走揚態勢，14日股價開低後於平盤附近微幅震盪，終場小跌0.13％、收於77.4元，本周小漲3.48％。三大法人買賣超調節互見，本周合計小幅賣超424張。

日月光投控2020年1月自結合併營收313.37億元，月減19.19％、年減5.2％，為近8月低點。其中，封測及材料營收218.77億元，月減6.6％、但年增達17.5％，表現續強。電子代工（EMS）100.71億元，月減37.17％、年減31.03％，表現明顯轉弱。

日月光投控先前法說時預期，首季封測營收將介於去年第二季597.9億元至第三季679.01億元水準，毛利率將略高於去年第二季18.5％。電子代工（EMS）營收將與去年同期349.59億元相當，營益率則略低於去年同期2.1％。整體稼動率估約75～80％。

法人以此推估，受季節性因素及工作天數較少影響，日月光投控首季集團營收將有季節性修正、估季減逾15％，但可望年增逾10％，修正幅度將低於往年水準。其中，封測業務估僅季減0～5％，力拚持平，電子代工業務季減幅度則預期將低於30％。

展望今年營運，日月光投控財務長董宏思表示，5G應用是主要成長動能之一，將持續布局5G相關封測技術和產能，預期封測及系統級封裝（SiP）可望持續成長，預期今年仍能延續去年成長動能，目標營收逐季成長。

外資認為，日月光投控首季雖受新冠肺炎疫情影響，營運成長動能稍緩，但可望持續受惠先進封裝、系統級封裝（SiP）及測試需求強勁成長，環旭併購AsteelFlash亦可望增添額外成長動能，對今年營運維持正向看法，維持既有評等不變、目標價介於87～95元間。

(時報資訊)