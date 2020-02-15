<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='1103'>嘉泥(1103)</a>1月營收1.65億元，月增加4.52%，年減少6.79%。嘉泥今年度受惠沖繩國際通飯店將開幕貢獻營運及台灣月子中心敦化二館已在去年底開幕，法人樂觀看待，109年營運表現。

嘉泥在沖繩有2間飯店，包括國際通飯有260間房，預計將在2020年4月正式營運。另外豐崎溫泉飯店共有373間房，預計將會在2023年完工。嘉泥有機會搶搭日本觀光成長潮，不過，目前日本適逢新冠肺炎疫情，是否會影響到觀光人數，干擾到飯店對營運的貢獻，還值得觀察。

除了觀光領域之外，嘉泥在健康照護體系也展現成果，其中「人之初產後護理之家」中山館住房率持續維持高點，敦化北路的二館去年低加入營運，至於大陸區，設置月子會所的計劃持續評估中。

(時報資訊)