民眾扶老攜幼領取免費口罩，不少人是全家動員來到。（李金生攝）

1人限領1個，半小時內500個口罩發光。（李金生攝）

館長張千恩（右）說明，這種碳纖維口罩，雖非醫療用口罩，但碳纖維可有效吸附異味、有毒氣體，且耐酸鹼又抗菌。（李金生攝）

金門炭雕藝術博物館免費發送碳纖維口罩，現場人來車往，熱鬧滾滾。（李金生攝）

500張號碼牌，很快就發完。（李金生攝）

受到肺炎疫情的影響，一路之隔的莒光樓，卻不見平日的絡繹人潮，顯得十分冷清。（李金生攝）

明天上午10時在該館繼續舉辦公益活動，同樣免費發放500個碳纖維口罩。（李金生攝）

新冠肺炎疫情燒不停，金門炭雕藝術博物館今（14）日上午免費發放500個可水洗、重複使用的碳纖維口罩，現場吸引大批排隊人潮，半小時就被領取一空。正對面距離不到5公尺的著名景點莒光樓，大半天只有20餘名遊客來到，一泠一熱形成強烈對比。

坐落於莒光樓前方的炭雕藝術博物館昨天捐出可水洗、重複使用的碳纖維口罩1000個，15、16日上午10時起發放給需要的民眾，限1人1個。

館長張千恩說明，這種碳纖維口罩，雖非醫療用口罩，但碳纖維可有效吸附異味、有毒氣體，且耐酸鹼又抗菌。只要用清水清洗、曬乾，即可重複多次使用，也可用烘碗機、烘被機的紫外線來做口罩殺菌，相當實用方便。

今天上午10時不到，就有大批民眾排隊領取號碼牌，其中不少是全家總動員，10時35分許就發光。拿到口罩的婆婆媽媽開心表示，在疫情造成人心惶惶的非常時期，炭雕藝術博物館站出來做公益，「好心」做善事讓人十分感動。

但與該館一路之隔，距離不到5公尺的莒光樓，卻不見平日的絡繹人潮，整個上午不見任何觀光團客，只有20餘名散客登樓參觀，以及領口罩的民眾三三兩兩上廁所，顯得十分冷清。

張千恩表示，明天上午10時在該館繼續舉辦公益發放活動，同樣是500個碳纖維口罩，免費贈送給地區需要的民眾。聯繫電話：082-328827。

(中時 )