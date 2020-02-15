根據《紐約郵報》報導，前洋基球星「A-Rod」A.羅瑞格茲（Alex Rodriguez）有意入主大都會，繼前隊友吉特(Derek Jeter)成為馬林魚老闆後，再有球員想要掌握球團實權。

大都會自2002年來由威爾朋(Jeff Wilpon)擔任營運長，去年決定出售球隊，原本紐約億萬富翁投資人科恩（Steve Cohen）有意買下80%股權，據傳耗資26億美元(近800億台幣)，不過最後因威爾朋提出轉賣後的前5年仍不會放棄控制權，最後導致交易失敗，如今威爾朋願意在沒有條件的情況下出售大都會。

今年44歲的前球星A-Rod一生傳奇，在大聯盟留下696次全壘打、3115支安打、3度拿下美聯年度MVP、多次拿下金手套和銀棒獎，不過因為曾服用禁藥的醜聞，讓他距離名人堂還很遙遠。雖然他充滿爭議，原本被認為不可能成為任何集團的擁有者，但在他退役後成功地重塑形象。

根據報導指出，A-Rod的總資產約有3.5億美元，而他的未婚妻「J-Lo」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）則有4億美元資產，兩人正討論合夥買下大都會，不過如今威爾朋可能開出30億美元天價，是吉特以12億美元入主馬林魚的近3倍之多。A-Rod必須要循著吉特的做法，吉特當時找了15名合資人才買下馬林魚。

而據說A-Rod自小就是大都會球迷，還曾經差點成為大都會的一份子，知情人士透露，「A-Rod真的非常熱愛大都會，且自吉特成為馬林魚老闆後，他就和J-Lo討論想買一支球隊。」

(中時 )