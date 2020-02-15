今年清明節連續假期於4月2日（周四）至5日（周日）止，航空公司提供離島澎湖航線586架次、4萬3812個座位數，後續也將視現況需求適時增加班次。

澎湖縣政府旅遊處表示，將於17日上午9時起統一開放訂位，敬請澎湖鄉親逕洽各航空公司訂位專線、全球資訊網、app或7-ELEVEN ibon 、全家FamiPort訂位購票。

交通部民航局公布，109年清明節連續假期參考以往連續假期旅客搭機需求型態，民航局已規劃航空疏運期間將自4月1日（周三）至6日（周一），共計6天。

屆時連續假期仍以航空旅運需求較大的澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，並納入管制航線，機票使用限制也將比照農曆春節及清明節假期加註「限當日當班次」、「逾期作廢」。

旅客如因故無法搭乘原訂航班，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。

旅遊處提醒，若民眾於17日開放訂位日仍訂不到機位，敬請於上班時間逕洽各航空公司客服專線候補訂位，將彙整候補數據作為縣府協調民航局協商各航空公司主動增開航班的參考依據。

(中時 )