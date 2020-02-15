新冠肺炎防疫期間，警方配戴口罩一一在包廂內進行臨檢。（許家寧翻攝）

警方展開掃蕩行動，針對特定KTV等營業場所展開擴大臨檢。（許家寧翻攝）

服役於「天下第一師」之稱的陸軍關渡指揮部28歲蔡姓中士，昨清晨偕妻與8名友人至基隆凱悅KTV夜唱歡度情人節，疑與隔壁包廂酒客衝突，雙方人馬爆發扭打，蔡男背部遭開山刀刺到肺，一度命危，3名男子犯案後躲藏近一天，午夜前已落網。

警方調查，關指步機步二營機步一連的蔡姓中士，14日與妻子、友人一路歡唱到早上7點多，1名酒醉女子疑似走錯包廂與發生糾紛，疑不滿挨揍回到包廂告狀，接續有10多名酒客闖進討公道，蔡男見對方侵門踏戶，不滿互嗆，雙方掄拳亂鬥。

雙方從KTV包廂一路打到走道上，蔡男力戰群雄，疑似看到妻子陷入危機，分神護妻時，背後突然吃痛，一把利刃刺入肺臟，對方見蔡男倒臥血泊，當場一哄而散，蔡男被送往基隆醫院，緊急插管搶救回一命，警方接獲報案到場調查。

基隆市警察局案發後組成專案小組，調閱監視器及查訪在場人等，兵分多路追查3名涉案男子，當晚11點前將陸續將3嫌查緝到案，警方偵訊後依殺人未遂、聚眾鬥毆等罪嫌，移送基隆地檢署偵辦，並建請檢察官向法院聲請羈押。

基隆警一分局長婁子才表示，雖為新冠肺炎防疫期間，不過治安無假期，包廂室內密閉空間臨檢將配戴口罩，持續針對本轄易發生酒客滋事鬥毆及黑道幫派分子、青少年易滋事聚集場所，機動實施高強度臨檢，嚴打嚴辦，全力維護社會治安。

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(中時 )