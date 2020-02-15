因應新型冠狀肺炎對產業造成衝擊，行政院預計下周四院會通過紓困暨政興產業特別條例草案，民進黨立委何欣純今公布個人版本草案內容，以防疫醫療、民生扶植、中小企業、提振消費為四優先原則，希望能完整顧及社會各層面實際需求，不同於政院版本紓困施行時間1年，何欣純主張1年半，呼籲朝野放下政治成見，立院21日開議後盡快三讀特別條例，用最快速度讓資源到位。

何欣純指出，新冠肺炎疫情擴散，不僅影響一般民眾生活，也對於過內各產業造成重大衝擊，雖然政府已提出各措施因應，讓走訪地方聽到各種不同的聲音，仍需要一部完整法令即時因應，她提出因應疫情民生紓困暨提振產業特別條例草案，以防疫醫療、民生扶植、中小企業、提振消費為四大優先面向。

何欣純今上午於民進黨團召開記者會，說明個人提出的紓困特別條例草案內容，黨籍立委莊敬程、吳思瑤到場力挺。何欣純說，該草案總共12條條文，包括明定防疫人員補助與獎勵、產業紓困補貼及各項稅費減免、牆隔離者給假及扶助方案、施行三個月內提出評估報告等內容，預算與行政院版本同為600億，不同於政院版施行時間1年，個人版本延長至1年半，希望政府能夠確實盤點各界需求後予以評估。

「防疫聽政府的，紓困聽民間的」，吳思瑤說，新冠肺炎造成產業衝擊層面廣，不只內需零售、觀光、運輸等產業，藝文產業也深受其害，像是電影院、美術館人潮銳減，呼籲政府除給予融資優惠，同時優先採購受衝擊的藝文產業文創品，政府帶頭給民間藝文發展延續的力量。

莊敬程表示，紓困條例草案不僅是減少防疫措施對民眾生活的不便，也可以把危機化為轉機，進一步強化國內產業未來能業，以至於所有產業面臨突發狀況可以配合政府，政府當產業、民眾的後盾，必要時提出補償及協助，降低民生影響，也讓產業未來發展更健全完整。

國民黨團書記長蔣萬安日前感謝行政院採用藍營提出的紓困特別條例，何欣純認為，國民黨說法不是重點，重要的是朝野願意把條例當最優先法案處理，是朝野合作好的開始。

(中時 )