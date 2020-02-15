另類情人節「禮物」 親自行善會物資送弱勢 11:532020/02/15 中時 曹婷婷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 親自行善會受關廟區新光里里長黃瑞池、新埔長壽會長黃春柳邀請，一起發放愛心物資。（曹婷婷攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 每戶一份2公斤白米、2包關廟麵和1袋衛生紙關懷物資，大家打趣「好特別的情人節禮物！」（曹婷婷攝） 西洋情人節送暖，陪伴弱勢度過一個有溫度的情人節！親自行善會受關廟區新光里里長黃瑞池、新埔長壽會長黃春柳邀請，一起發放愛心物資給列冊低收入戶、中低收老人，每戶一份2公斤白米、2包關廟麵和1袋衛生紙關懷物資，大家打趣「好特別的情人節禮物！」 新冠肺炎疫情持續，各產業雖然多少面臨衝擊，但溫暖弱勢的心不打烊，為了讓弱勢感受到有溫度的關懷，親自行善會特別前進關廟送暖，顧問吳禹寰議員、李月嬌也共同參與發放愛心物資，讓善的循環持續下去 。受贈者收到衛生紙等實用物資都很窩心感動！ (中時 ) #物資 #情人節 #關廟 #愛心 #關懷 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情延燒 接吻大賽不辦了 04:102020/02/11 地方新聞 搶情人節商機 四大超商耍浪漫 04:102020/02/12 產業．科技 M17集團情人節系列活動浪漫獻禮 10:152020/02/12 財經 帶來滿滿戀愛幸福感！日系彩妝聯手女鞋、潮牌咖啡、專業刷具推出快閃活動 11:002020/02/12 美妝 詹姆士送禮嫌麻煩 情人節奉上現金 04:102020/02/13 娛樂新聞 情人個資被「詐」？三招警覺避免情人劫 10:072020/02/13 財經 男友別慌！聊天機器人充當「閃光助攻神器」 13:332020/02/13 科技 不需包裝提了就走！這幾款情人節限定禮盒送禮絕對不出錯 00:252020/02/14 美妝 情人節不出門 推外送搶宅經濟 04:102020/02/14 地方新聞 美情人節消費 刷新去年紀錄 04:092020/02/15 全球財經 生活熱門新聞 狂降溫30℃→7℃！專家曝新一波寒流最冷時間點 - 生活 雨用倒的！氣象局晚間對五縣市發豪大雨特報 - 生活 台灣沒社區疫情是奇蹟 急診醫憂：兩時間點恐破功 - 生活 優惠再加碼！星巴克限定這2天推買1送1 - 生活 鋒面接力！下午變天防強降雨 吳德榮：這天爆冷剰8度 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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