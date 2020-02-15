每戶一份2公斤白米、2包關廟麵和1袋衛生紙關懷物資，大家打趣「好特別的情人節禮物！」（曹婷婷攝）

西洋情人節送暖，陪伴弱勢度過一個有溫度的情人節！親自行善會受關廟區新光里里長黃瑞池、新埔長壽會長黃春柳邀請，一起發放愛心物資給列冊低收入戶、中低收老人，每戶一份2公斤白米、2包關廟麵和1袋衛生紙關懷物資，大家打趣「好特別的情人節禮物！」

新冠肺炎疫情持續，各產業雖然多少面臨衝擊，但溫暖弱勢的心不打烊，為了讓弱勢感受到有溫度的關懷，親自行善會特別前進關廟送暖，顧問吳禹寰議員、李月嬌也共同參與發放愛心物資，讓善的循環持續下去 。受贈者收到衛生紙等實用物資都很窩心感動！

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