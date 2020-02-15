新北市蘆洲區5名青少年9日晚間11時許，在街頭亂晃，行經長樂路一帶時，還囂張地來回折返、猛按喇叭，彷彿將街頭當作他們的狂歡場，如入無人之境，引起居民反彈，而這群屁孩的幼稚舉動引起路邊另一群7名男子不滿，衝上前對著屁孩一頓猛揍，警方獲報到場時，只剩被打的5人在場，經調閱監視器後，已查獲動手的7名惡少到案。

警方調查，5名騎車的屁孩街頭狂歡後，便坐在長樂路某超商外座位區休息，這時突然有7名惡男怒氣沖沖衝了過來，這群屁孩還來不及反應，5人就被當成沙包狂K，甚至連椅子都成了武器，5人被打的遍體麟傷。

警方獲報後，火速派出23名快打警力到場，但動手的嫌犯已逃離，被打的5人供稱，並不認識動手的人，可能是喇叭聲引起不爽，警方經調閱監視器後，已將7人全數查緝到案，並發現他們也多為未成年，訊後依妨害秩序、傷害、少年事件處理法偵辦。

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(中時電子報)