高市消防車意外造成1死4輕重傷，外界檢視釀禍原因，除了曳引車張姓駕駛貪快搶黃燈、未禮讓之外，現在更將矛頭指向水箱車後座沒有安全帶，造成小隊長馮永昌遭拋飛枉死。對此，高市消防局副局長王宗展表示，將全面檢討，下周起請廠商加裝，並符合消防衣、帽、鞋穿上去後，方便繫上的長度。

王宗展提到，水箱車當初購入時，後座無安全帶，但該車出廠前，經過監理所單位審驗，根據道路安全交通規則86條，沒有硬性規範要扣上安全帶，且在過去救災上，也沒發生這次狀況。

王宗展表示，有關這次的水箱車，目前局裡面同型車還有7、8部左右，車商已經與局裡聯絡，預計下周起準備加裝安全帶，如果車輛後座沒有的話會全面裝置。

王宗展表示，消防單位有規定出勤時間，但沒規定到達時間，隊員都是邊著裝邊出勤，也會在車上檢查裝備有無佩戴好，至於著裝完畢後安全帶是否能扣上，也將請廠商量身訂做，以符合出勤便利性。

針對高雄市長韓國瑜指示交通局研發「智慧型交通號誌」，在消防車裝遙控器，未來消防車能控制紅綠燈，達到一路綠燈，確保執勤安全。王宗展也認同說，消防人員安全列為最高宗旨，對於市長構想概念非常感激，但還有技術層面問題，如果完成的話，可以說是全國首創，有助提高出勤安全。

至於，罹難的小隊長馮永昌撫卹部分，原本傳出將以「因公死亡」方式處理，王宗展表示，消防署建議依「因公殉職」申請辦理，一切有待銓敘部認定。

高市消防局第三大隊長王國泰今天也說明，4名鳳祥分隊消防員目前傷勢狀況，其中隊員賴統生頭部重挫、腦幹受傷，昏迷指數維持6，但生命跡象穩定，目前仍在高雄長庚醫院加護病房觀察。

另外，鳳祥分隊長曾柏雄下周將開刀，隊員郭峻嘉心包膜有氣泡，經清創情況恢復良好，今天經過心電圖、斷層掃描後，情況樂觀的話，可以從加護病房轉到一般病房。至於隊員芶玉錦在小港醫院治療，全身有多處挫擦傷，傷勢輕微相對輕微，沒有大礙。

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(中時 )