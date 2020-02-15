新冠肺炎疫情嚴竣，成功大學結合成大醫學中心資源，將多項智慧醫療整合為「智慧醫療臨床決策輔助系統」，一舉提高高風險病人臨床檢疫效率5倍至6倍，原需要2個半小時檢疫縮短為不到30分鐘，有效降低醫護人員及病人交叉感染的風險及所需人力。

成大指出，這套全台首創的智慧醫療臨床決策輔助系統，包括前端的病歷自動化，胸部X光片人工智慧輔助判讀肺炎，最後再依疾管署提供的每日最新疫情發展，隨時更新臨床決策，可大幅提升成大醫院在檢疫、防疫的應變與決策。

此外，成大對於住在學校宿舍執行居家檢疫的學生也採用智慧化監測，跨領域團隊開發的「溫心智慧手環」能連續監測體溫與心跳，作為預測症狀指標。當配戴者體溫上升時，可以藉由手機APP主動確認異常症狀並提醒主動就醫。目前每個禮拜定期回收手環，再交由管理人員統一上傳數據資料至雲端平台做後續追蹤。

成大指出，成大醫院對疫情高度警戒，成醫院長沈孟儒過年前即啟動成醫「武漢肺炎臨床檢疫站」三部曲。第一部曲是在急診室外設8個高規格野戰帳篷檢疫站，做為最前線的防疫場所，同時興建組合屋式檢疫站，提升防疫戰備規格，為未來可能有社區感染疫情做長期抗戰的準備。

第二部曲，將科技部「成大AI人工智慧創新研究中心」暨「拔尖整合計畫」的研究成果，結合成大醫院智慧醫療的能量，做到醫療病歷自動化。相較於傳統紙筆填寫或口頭詢問病史，近距離接觸恐增加醫護人員與病患接觸感染風險，醫療病歷自動化系統讓病患使用平板自主填寫旅遊史、職業史、接觸史、群聚史等病歷資料，上傳到電子病歷系統，醫護人員就能立即收到相關資料做臨床決策，提升在檢疫站時效。

第三部曲則是導入肺炎AI輔助偵測。「胸部X光人工智慧判讀肺炎系統模型」為成醫AI團隊與醫院資訊團隊開發，導入成大醫院的肺炎影像資料，目前用於輔助152例疑似武漢肺炎篩檢，敏感度與準確性可達80％及90％。

成大醫院檢疫三部曲，最後再結合疾管署提供的每日最新疫情發展，例如防疫管制區的擴大等資訊，整合成的「智慧醫療臨床決策輔助系統」，建構於檢疫站的電腦系統，讓因應疫情變化的臨床決策不再成為醫護人員壓力。病患從進入檢疫站到決定是否需要通報住院隔離或居家檢疫觀察，也得以從2個半小時縮減至不到30分鐘。

(中時 )