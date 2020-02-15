據投信投顧公會最新統計，元月境內基金以新台幣、美元及人民幣三種級別計價的總基金規模均再創歷史新高。元月適逢國人年終獎金入袋，而全球股市及債市也都偏多表現，使該三種貨幣級別計價的境內基金均創新高。

元月以新台幣計價的境內基金規模為3.512兆元新台幣，發行的檔數1365檔；而以美元計價的境內基金規模為114.26億美元，發行檔數為695檔；以人民幣計價的境內基金規模為371.38億人民幣，發行檔數為528檔。

展望2月境內基金規模，由於新型冠狀病毒引起的肺炎疫情擴散，為市場帶來重大陰霾和波動性。雖然2003年的非典型肺炎（SARS）疫情有助分析比較，但和目前的情況有明顯分別。這兩次疫情涉及的冠狀病毒具有不同特徵，中國經濟與當年比較亦有重大變化（無論是在規模或結構方面），而且政府當局控制疫情擴散的應對措施頗為迅速。此外，2月以來，包括台股、陸股和美股雖出現震盪，但指數並未呈現持續性下跌，因此，目前看來2月的境內基金以上述3種幣別計價的基金規模，不致出現大幅滑落。

(時報資訊)