大陸新冠肺炎疫情未止，衝擊大陸當地生產及銷售，IEK認為，台灣被動元件廠生產據點大多設置在華東與華南，短期產線缺工及封城運輸管制將對台灣被動元件產業造成些許波動，近年來日商與韓商被動元件廠皆積極布局東南亞等生產據點，預期新冠肺炎疫情及中美貿易衝突下，將加速外商全球產能布局腳步。

被動元件產業在大陸地區生產據點主要集中在華東地區的蘇州、南通、滁州及華南地區的深圳、肇慶、廈門、東莞沿海一帶，其中台灣廠商在大陸生產據點，包括：<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='2327'>國巨(2327)</a>、<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='2492'>華新科(2492)</a>在大陸蘇州、東莞設廠，<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='2456'>奇力新(2456)</a>於昆山、東莞、湖南、重慶設廠，中資被動元件廠主要集中在江蘇、廣東沿海一帶，風華高科在廣東肇慶、順絡電子及宇陽科技在深圳、三環集團在廣東潮州、南通江海在江蘇南通、法拉電子在福建廈門；日資被動元件廠則主要集中在江蘇、廣東沿海一帶：如：Murata在廣州、深圳、江蘇無錫等地設廠，TDK在江蘇蘇州、江蘇無錫、福建廈門、遼寧大連、山東青島、廣東東莞、廣東珠海、湖北孝感等地設廠，SEMCO在江蘇天津、江蘇昆山等地設廠，其中TDK的湖北孝感廠處於全面停工。

根據IEK預估，台廠被動元件產業產值佔全球比重約12%，其中台廠產值約有70%在大陸生產，約30%廠產值在台灣與東南亞地區生產，儘管蘇州、昆山、東莞等江蘇及廣東等地區自2月10日起陸續復工，但受新冠肺炎疫情至今未止影響，各地方政府對返工人員均採取嚴格管制措施，部分外地員工無法立即返回工作崗位，產線缺工問題將影響產出，嚴格交通管制也造成材料及產出成品運輸困難，IEK認為，短期將對台灣被動元件產業造成些許波動。

IEK表示，由於近年來日商與韓商皆積極布局東南亞等生產據點，預料此次新冠肺炎疫情及中美貿易衝突，將加速外商全球產能布局腳步。

(時報資訊)