封測廠<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='2441'>超豐（2441）</a>受惠客戶需求續強，2020年1月營收持穩10億元以上高檔，改寫同期次高。雖然市場仍有不確定因素干擾，但超豐受惠訂單暢旺，對上半年營運正向看待，並將持續因應客戶需求擴產，看好下半年成長動能更強。

超豐近日股價穩步墊高，14日持平開出後量增價揚，終場上漲1.16％、收於48.15元。三大法人明顯偏多操作，本周合計買超488張，其中以外資買超453張最多。

超豐2020年1月自結合併營收10.14億元，雖因春節連假因素影響，較去年12月11.03億元減少8.12％、降至近7月低點，仍較去年同期8.92億元成長13.58％，持穩10億元以上高檔，為僅次於2018年的同期次高。

超豐執行長謝永達先前法說時表示，隨著中美貿易戰狀況漸趨明朗，客戶尋得適合生意模式、下單轉趨積極，帶動超豐營運自去年下半年起顯著好轉。由於客戶需求暢旺，目前現有產能幾乎滿載，但仍須留意國際政經局勢、新台幣強勢、金價上漲等不確定因素。

謝永達指出，超豐近年來投資建置的新產線稼動率處於高檔，且訂單能見度良好，對上半年營運正向看待。3年前開始投資建置8吋晶圓級凸塊封裝產能，目前已建置2條，月產能達2.2萬片、目前實際產出8～9千片，預期至2021年中實際產出可望達到滿載。

謝永達表示，超豐將持續爭取晶圓級封裝訂單、目標達到滿載，並持續擴增一線客戶陣容、持續投資產能以滿足客戶需求。因應客戶需求暢旺，近期持續購置封裝及測試機台以擴充產能，看好下半年成長可望更強。

(時報資訊)