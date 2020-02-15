衛生福利部長陳時中、新北市長侯友宜今（15日）上午首次前往烏來檢疫所訪視，除了關心被隔離者外，也替相關工作人員加油打氣。侯友宜出席新北市好日子愛心大平台活動時呼籲民眾要安心，所有隔離、收容安置場所、措施，做得非常到位。

侯友宜表示，這段時間中央、地方一起並肩作戰防疫，自己是地方指揮官，收容安置場所位於新北市，內有不少醫護人員及清潔工作夥伴，另外還有警消協助等，與中央一起讓市民安心、國人放心。

侯友宜表示，前陣子特別到附近安慰居民，地方指揮官也一定要了解最辛苦的夥伴們，他們的辛勞需要被肯定與支持，遂請示中央、待收容安置一段時間後，前往給予鼓勵加油打氣，用同理心的方式來關懷隔離者以及工作同仁們，送上水果以及平安。

侯友宜表示，防疫隔離做到安全無虞，也請市民們安心，所有隔離、收容安置場所、措施，做得非常到位，這也是前往檢疫所最重要的目的，讓防疫做到萬無一失，一起度過新冠肺炎疫情。

(中時 )