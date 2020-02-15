新冠肺炎疫情持續攀升，全球持續拉警報，大陸目前確診6萬多例，已經有百死案例，大陸網紅「伯曼兒」日前罹患新冠肺炎住院，日前多次PO出病房隔離狀況，遭到大陸官方關注，讓她立刻上傳道歉影片「遏止謠言」，更被眼尖網友發現疑似「照稿演出」，立刻引起網友議論。

伯曼兒罹患新冠肺炎住進隔離病房，她多次公開病房內的隔離狀況，表示自己病況危急，卻遲遲未見醫生來診斷，根本無視病人死活，更表示如此相信政府，卻落得這樣的下場，甚至一度留下遺言，感覺病況相當危急，不過多則相關貼文卻莫名遭全部刪除，取而代之的是改口道歉的影片，影片中她表示會努力對抗病魔，也呼籲大家要相信國家，說詞根本完全大逆轉，過程中更有眼尖網友發現她目光飄移，似乎是照著稿唸，質疑應該是「照稿演出」。

網紅伯曼兒說詞反覆，讓網友質疑遭到政府關切。（圖／伯曼兒微博）

不過對於伯曼兒的近況則是眾說紛紜，有網友說她早在2月初就病逝，也有人說她得的只是普通肺炎，但因為精神狀況不佳才會胡言亂語，此外微博還瘋傳她出院的診療單，不過被抓包住院日期有誤，是份造假文件。

(中時電子報)