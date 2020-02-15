繼手機大廠蘋果（Apple）的北京部分門市於2月14日起開始營業後，蘋果14日表示，位於上海的7家零售門市中，有一家門市將於15日恢復營業，但會縮短營業時間。

路透報導，受到新冠肺炎疫情影響，蘋果於3日至7日當周延長大陸零售門市關閉的時間，但該公司正努力爭取恢復大陸辦事處和聯絡中心業務。

(工商 )