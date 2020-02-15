蘋果一家上海門市15日恢復營業 11:542020/02/15 工商 蘇崇愷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 繼手機大廠蘋果（Apple）的北京部分門市於2月14日起開始營業後，蘋果14日表示，位於上海的7家零售門市中，有一家門市將於15日恢復營業，但會縮短營業時間。 路透報導，受到新冠肺炎疫情影響，蘋果於3日至7日當周延長大陸零售門市關閉的時間，但該公司正努力爭取恢復大陸辦事處和聯絡中心業務。 (工商 ) #蘋果 #門市 #營業 #手機大廠 #Apple 也許您會感興趣 推薦閱讀 特斯拉大陸門市傳17日起陸續復工營業 17:572020/02/11 財經 Apple認愛「超帥牙醫院長」 介紹人竟是他！ 17:322020/02/11 娛樂 陸汽車經銷商旗下門市復工率不到20％ 12:372020/02/12 財經 甘肅萬戶果農「湊蘋果」 千里送武漢醫護人員 18:132020/02/12 兩岸 觀念平台－企業營業秘密的管理與保護 04:102020/02/13 產業特刊 《百貨股》統一超「冷凍旗艦店」，冷凍食品業績翻倍 13:072020/02/13 財經 Gucci母企 關陸一半門市 04:092020/02/14 全球財經 疫情打亂計畫 傳蘋果供應鏈趕工生產iPhone SE 2 11:042020/02/14 科技 陸2019年規模以上文化及相關企業營業收入成長7％ 11:132020/02/14 財經 蘋果北京5門市 率先恢復營業 04:092020/02/15 財經要聞 財經熱門新聞 陸「苦日子」要來了…這3字讓台灣這總統不爽 - 財經 黑天鵝毀了貿易協議！ 北京兩頭燒...災難在後頭 - 財經 肥單搶不贏台積電 死敵半導體再添新兵作戰 - 財經 鴻海武漢廠發出致員工第三封信 擬再延後復工 - 財經 - 工商 AMD處理器爆炸性成長 全靠台積電5奈米？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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