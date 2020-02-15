教育部提供目前學校防疫物資整備情形。（教育部提供／李侑珊台北傳真）

新冠肺炎疫情仍持續，為因應開學延後至2月25日，教育部長潘文忠今(15)日召開記者會，並表示教育部將協助學校採購防疫物資，包括額溫槍2.5萬支、酒精8.4萬公升，以及防疫備用口罩645萬片，提供各級學校私立幼兒園、補習班、兒童課後照顧中心及部屬館所等備用，加強開學防疫工作。

潘文忠表示，教育部將比照先前配送給私立幼兒園備用口罩的機制，將防疫物資送至各級學校，相關作業已著手進行，並已於2月初開始配送，預計於所有學校都可在開學前配送到位。

潘文忠指出，之所以配送備用口罩，是在於提供學校臨時性發現學生、學童及教職員工，在校內出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、呼吸急促等不適等或急情況者配戴，數量的部分，以約每50位教職員工生發放1盒的原則計算配送數量，並將配送至各縣市服務據點，也會逐一通知學校，在開學前領取完畢。

潘文忠還提到，下週將邀請兒科醫師開始拍攝衛教宣導影片，向師生與教育人員示範、宣導正確防疫觀念及衛生教育，開學前，教育部也將提供衛教宣導影片，讓家長了解學校如何透由強化衛生教育宣導及落實正確的防疫措施。而教育部從2月25日開始，也與台灣兒科醫學會合作，協助全國學校防疫衛生教育宣導活動，加強衛生宣導。

目前根據教育部統計，針對私立幼稚園方面，已在2月2日至5日提供50萬片口罩，2月15日至20日將提供77萬片給補習班及兒童課後照顧中心，未來將在開學前，也提供518萬片口罩，其中兒童218萬片、成人300萬片，給各級學校後備用口罩。

教育部再次呼籲，防疫觀念最基本且最重要的仍是：「落實勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節，及生病在家休息」，請學校及家長落實執行。此外，只要遵守口罩使用三時機：「看病、陪病、探病的時候要戴，有呼吸道症狀者應戴口罩，有慢性病者外出建議戴口罩」，就能有很好的保護效果，正常無症狀的學生或幼兒不需要戴口罩，請把口罩留給真正需要的人，才能讓防疫發揮最大效用。

(旺報 )