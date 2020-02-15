新冠肺炎持續延燒，對於疫情將到什麼時候才會減緩，台北市長柯文哲表示，我專業意見是六個月，而對於居家檢疫者是否該公布詳細資訊，柯文哲呼籲，大家還是遵守規則，希望不要搞到照片肉搜，「真的不行就用電子手銬，不然怎麼辦？」

居家檢疫卻失聯的3名疑似香港男女的姓名，昨晚3人就被萬華警分局尋獲，由於中央只准公布姓名，不可公布年齡、照片，副市長黃珊珊昨向中央喊話，同姓名的人很多，單純公布姓名沒有用，希望不要波及無辜的人。

對此，柯文哲表示，其實我們也在研究真的失聯的話如何更有效果的找到人，當然那什麼公布照片肉搜是一個方法，不過我覺得不要搞到這樣，就是大家還是遵守規則就好，所以我們也沒有刻意去加重罰款的金額或是那種肉蒐的方法。

至於北市如何有防止再發生失聯的做法，柯文哲說，是有在討論，目前是這樣，應該我們都會發那手機給他，其實這樣，那手機還加人工智慧，你要是拿到手機故意放在桌上那還是沒辦法，所以老實講，有很多種防治的辦法，但我覺得最重要還是大家要合作，你不合作我們要想一大堆那，真的不行就用電子手銬。

是否不贊成公布詳細資訊，柯文哲指出，目前是因為到現在為止昨天三個馬上就找到，其實我們知道為什麼，因為就是台灣也沒有房子，住的地方講不清楚，不過，我們今天早上也有開會，關於那個失聯的話要怎麼防止他施連，一旦失聯要怎麼找。

柯文哲強調，方法當然都有，但最重要人與人之間還是要互信，當然我也知道不會百分之百，99點99大家遵守規則就不用搞得大家這麼麻煩。

(中時 )