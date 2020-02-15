高市府協助空勤總隊將進駐，今日總隊長井廷淵率隊拜會高雄市長韓國瑜致謝。（高市府提供／柯宗緯高雄傳真）

內政部空中勤務總隊高雄基地於2018年7月動工，將引進6架海上型全功能黑鷹直升機，預計今年底完工啟用。總隊長井廷淵今（14）日拜會高市府，對於市府同意協助在中山路分隔島開設通道及設置號誌，親至表達感謝之意。市長韓國瑜也樂見黑鷹直升機進駐高雄，將有助於南部救災能量提升。

空勤總隊預定今年在高雄國際機場完工新的直升機棚廠，屆時可進駐UH-60H黑鷹直升機，因該機型具3000公尺以上高山救援與夜間搜救能力，有對南部縣市將有很大助益。

總隊長井延淵、主祕鄭問堂等人今天在高市府交通局鄭永祥、副局長張淑娟陪同下拜會市府，表達施工期間市府的支持。井延淵提到，為提升救災能量，將引進UH-60H黑鷹直升機，但現有棚廠及高度都無法容納，因此向高雄國際機場租用機場的西側設置直升機棚廠。

井延淵表示，為避免影響機場正常營運，必須在中山路開設通道，感謝交通局予以協助，在交通繁忙的中山路分隔島開設25公尺寬通道、設置號誌讓各式工程車進出施工，並做好交通維護計畫，工程得已順利施工，預計今年底如期完工。

韓國瑜表示，南部地區是漁業重鎮，海上交通頻繁，山、海、港的優勢，黑鷹直升機進駐後，可望大大提升南部地區的救災、救難功能，高市府未來也會持續協助空勤總隊的各項需求，以因應南部之需。

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(中時 )