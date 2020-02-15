新冠肺炎疫情延燒，台南市針對疫情衝擊採取「主動」、「即早」的預防作為。市府社會局為避免人口密集的社褔機構發生群聚感染，從1月30日起至2月14日主動出擊，全面訪查及輔導老人、兒少、托育、身福等283個社褔機構，落實高標準防疫措施，以避免引發傳染，造成機構住民健康威脅。

社會局指出，考量年長的銀髮族及行動不便身障者抵抗力較差，特別針對轄管的115家老人安養護機構、21家身障機構、61家日照中心或家庭托顧單位等社區式長照機構，啟動無預警的實地督導作業，由社會局工作人員逐一實地瞭解並輔導各家機構在訪客管理、量測體溫、手部消毒、環境清潔及健康管理等相關防疫措施的落實。

另外，針對兒少照顧機構，社會局也指派專人前往轄內78家托嬰中心、6家社區公共托育家園、3家兒童及少年安置及教養機構、3家早療機構，實地輔導托育人員及工作人如何防疫準備，同時也嚴格要求制定通報流程及請假規則，除環境清潔消毒外，更要求托育人員上班時都須戴上口罩。社會局還建議家長接送幼童上下課時，盡量配合戴口罩，降低病毒威脅，避免感染。

(中時 )