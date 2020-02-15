N95口罩免費贈送！彰化市一家牛肉火鍋店喬遷擴大營業，47歲業者林各聲中年轉業，他大方將多年前購入的5000個N95口罩捐出，其中3000個將捐給醫療院所與照護機構，另2000個上午放在新店門口供民眾免費索取，每人限領一個，上午吸引數百人排隊領取，有長者戴著口罩一早8點就來排，十點開始發贈，短短一個小時就發出300多個。
林各聲原本在雲林縣麥寮鄉負責承包台塑六輕事業粉塵清理，為了保護自己與員工的健康，約8年前花費近40萬元購入上萬個口罩，轉業後剩餘口罩一直堆置在倉庫中，近日因新冠肺炎疫情延燒，他才想起有這批口罩，清點完還有逾5000個，決定捐出來給有需要的民眾，上周也陸續捐給多個養護機構。
林各聲前年轉業，在彰化市中央路附近開火鍋餐廳，專賣台南溫體牛、也有熱炒，厚切牛肉片涮過清湯後口感清甜有嚼勁，頗受顧客好評，因為生意不錯，今年決定搬遷到金馬路上擴大營業，16日正式開幕。
林各聲表示，有友人得知他存有這批N95口罩，還想私下出高價跟他買，但被他拒絕；他自認中年轉業順遂，應是冥冥中有神明保佑，因此決定清理倉庫，將這批用不到的口罩捐出來送給有需要的醫護人員與社會大眾，回饋社會。
這批N95口罩為2007年製造，一般N95口罩的保存期限約為5年，但員工指出，這些口罩的存放和包裝都良好，事前也有請教縣府環保局人員，確認口罩狀態並未受潮，可繼續佩戴使用，若有診所或機構有意願索取，可私下洽詢。
(中時 )
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