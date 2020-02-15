員工表示現場共有2000個N95口罩要供民眾免費領取，每人限領一個；口罩雖存放多年，但保存與包裝狀況成十分良好。（謝瓊雲攝）

店員出示感謝狀表示老闆林各聲近日已陸續捐出多批口罩給養護機構，也有醫療院所私下洽詢有意索取。（謝瓊雲攝）

N95口罩免費贈送！彰化市一家牛肉火鍋店喬遷擴大營業，47歲業者林各聲中年轉業，他大方將多年前購入的5000個N95口罩捐出，其中3000個將捐給醫療院所與照護機構，另2000個上午放在新店門口供民眾免費索取，每人限領一個，上午吸引數百人排隊領取，有長者戴著口罩一早8點就來排，十點開始發贈，短短一個小時就發出300多個。

林各聲原本在雲林縣麥寮鄉負責承包台塑六輕事業粉塵清理，為了保護自己與員工的健康，約8年前花費近40萬元購入上萬個口罩，轉業後剩餘口罩一直堆置在倉庫中，近日因新冠肺炎疫情延燒，他才想起有這批口罩，清點完還有逾5000個，決定捐出來給有需要的民眾，上周也陸續捐給多個養護機構。

林各聲前年轉業，在彰化市中央路附近開火鍋餐廳，專賣台南溫體牛、也有熱炒，厚切牛肉片涮過清湯後口感清甜有嚼勁，頗受顧客好評，因為生意不錯，今年決定搬遷到金馬路上擴大營業，16日正式開幕。

林各聲表示，有友人得知他存有這批N95口罩，還想私下出高價跟他買，但被他拒絕；他自認中年轉業順遂，應是冥冥中有神明保佑，因此決定清理倉庫，將這批用不到的口罩捐出來送給有需要的醫護人員與社會大眾，回饋社會。

這批N95口罩為2007年製造，一般N95口罩的保存期限約為5年，但員工指出，這些口罩的存放和包裝都良好，事前也有請教縣府環保局人員，確認口罩狀態並未受潮，可繼續佩戴使用，若有診所或機構有意願索取，可私下洽詢。

(中時 )