南部打擊犯罪中心接獲民眾報案，有不法份子以假觀光考察為由，用詐術誆騙被害人投資高額金錢，經檢調長達半年的調查蒐證，鎖定陳姓嫌犯等多次前往廣西南寧，準備赴大陸逮人之際，沒想到嫌犯因新冠肺炎疫情延燒，竟自投羅網提早返台，警方不費吹灰之力，登門逮人。

因應武漢肺炎，嫌犯躲疫情，將犯罪證物都帶回台，剛好成為警方的證物。（圖／翻攝畫面）

警方調查，陳姓男子為首的詐騙集團，以免費招待食宿，前往大陸廣西觀光考察為誘餌，於赴陸期間密集接受投資洗腦課程，以投資人民幣6 萬9,800 元（約新臺幣30 餘萬元）申購股份，隔月即可領回1 萬9000 元退佣，且每個月都有高報酬人民幣獲利，並引誘參加者投資認購及吸收「下線」。

但無奈大陸新冠肺炎疫情嚴峻，民眾害怕赴陸，嫌犯用在高明的詐術，一時間也找不到人騙，只好提早返台，剛好讓警方在台灣鎖定收網，逮捕6名嫌犯，並查獲包括手機、筆記型電腦、SOP 手冊、教戰手則、筆記本、大陸銀行存簿、銀聯卡及U盾等贓證物。

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(中時電子報)