台灣鋼鐵集團旗下扣件線材大廠<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='2012'>春雨(2012)</a>今(15)日公告2020年1月自結營收為6.29億元，較去年同期減少24.5%，主要受到工作天數減少。公司觀察因新冠病毒疫情承接歐美轉單效應可期，後市展望正向。

春雨表示，1月營收下滑，主要是台灣、大陸受農曆春節工作天數減少所致，扣除此一因素，印尼廠出貨持續暢旺、美國地區對建築扣件需求仍在加溫，這兩地的1月營收與去年同期差不多，對後續業績表現也持正面看法。

春雨進一步說明，第一季為傳統淡季，新冠病毒疫情雖會影響大陸廠2月份產能利用率，但從中國大鋼廠如寶鋼、鞍鋼或是越南河靜鋼廠，近期陸續開出的3月份與4月份鋼價都以平盤開出來看，顯示出大廠對鋼價後市仍持較樂觀看法。至於台灣部分，來自基建、都更及台商回流對廠辦興建需求還是相當強勁，因此內部觀察，此次新型冠狀病毒是否會加速台商回流，以及歐美外銷市場是否會出現轉單效應，儘管短期內營運受到影響，在預期包括中國等地區工廠陸續復工下，對3月後的接單展望相對樂觀。

(時報資訊)