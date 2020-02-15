自從新冠肺炎爆發以來，大陸第一線的防疫和醫護人員讓藝人、人民和媒體致上最高敬意。不過，湖南省「新冠肺炎疫情防控指揮部」的防治科科長李文傑，一聽到市內出現一名確診病例後，竟帶著家人立馬飛到泰國躲避疫情，還扯謊說自己是居家隔離。

綜合陸媒報導，1月21日李文傑調到張家界，負責疫情信息報送工作，所以能在第一時間知道相關情資。在獲悉張家界出現第一例確診之後，他於1月30日帶著家人搭飛機前往泰國，而且還對指揮部解釋，由於母親和武漢相關人員接觸，所以自己不得不在老家隔離。

李文傑在2月9日才回到張家界，但期間的行為卻已被人發現，他被指控「對組織不忠誠不老實，擅離職守、臨陣脫逃，嚴重違反政治紀律、組織紀律」，已被撤職，其他行為還在進一步調查中。李文傑此舉還連帶害到其他同事，因為未嚴格執行護照集中保管有關規定，也被處以警告。

消息曝光後立馬登上微博熱搜，大陸網友對李文傑的行為嗤之以鼻，紛紛表示「真他媽絕了」、「臨陣脫逃在戰場上是要槍斃的」、「這輩子都別回來了」、「怎麼坐上那個位子的」、「尸位素餐」、「一個李文亮，一個李文傑，天壤之別」、「垃圾」、「這場疫情真是官場現形記」。

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(中時電子報)