芝加哥全明星周末首日重點戲新秀對抗賽15日登場，美國隊靠著鵜鶘「爆鞋哥」錫安威廉森接連爆扣拉抬士氣，最後以151比131逆轉擊敗世界隊，連兩年拿下新秀賽勝利，全場貢獻20分、5助攻與5籃板的太陽前鋒布瑞吉斯獲選MVP。

自從2015年新秀賽改為美國隊出戰世界隊，世界隊搶得3勝2敗領先，15日一開賽也在巴雷特、亞歷山大、八村壘等人領軍下取得領先優勢，東契奇更在上半場結束同時，表演還沒過半場的超大號三分球命中，幫助世界隊81比71領先。

不過錫安威廉森也在上半場，上演震撼力十足的雙手爆扣，還把整個籃板都灌到歪斜，只能趁著中場休息時間恢復原狀，也讓美國隊第3節展開反撲，靠著葛拉翰、帕斯卡、布瑞吉斯等人火力，打完前3節，美國隊反以115比105超前。

美國隊末節一開始仍用先發陣容上場，持續擴大雙方差距，就算打到最後7分多鐘，美國隊換下先發改用替補，仍然擴大領先到26分之多，場上明顯大局已定，美國隊乾脆換上錫安威廉森表演灌籃，可惜他連3次花式爆扣都以失敗收場。

美國隊8人得分上雙，勇士前鋒帕斯卡攻下全隊最高23分，塞克斯頓也拿21分，崔楊18分，納恩16分，錫安威廉森14分，傑倫傑克生12分，莫蘭特10分；世界隊則以巴雷特27分最高，克拉克22分，東契奇與亞歷山大各有16分。

率先登場的NBA名人賽，則由威爾本隊以62比47擊敗史蒂芬隊，身為威爾本隊長的美國饒舌歌手兼演員的凡夫俗子(Common)，貢獻10分、5籃板、3助攻與4抄截，順利獲選今年名人賽MVP。

(中時 )