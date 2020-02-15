新冠肺炎持續延燒，對於疫情將到什麼時候才會減緩，台北市長柯文哲表示，我專業意見是六個月，日本疫情不斷擴大，確診人數攀升，而台日觀光互動頻繁，是否將成為防疫破口，台北市長柯文哲認為，日本今年要辦奧運，我猜安倍一定非常焦慮，而這段時間日本防疫動作應會加強。

柯文哲表示，日本已經被升級成一級防護地區，所以看起來日本破口有在變大，這一樣專業問題回到專業解決，當然我們不能在這裡呼籲大家少去日本，不過日本已經開始變旅遊警示區一級。

至於日本人來台灣或是去日本，沒有要居家檢疫，柯文哲說，這就按照科學數據，我們那旅遊有一級二級三級，中國大陸是三級全面禁止，日本被升到一級，還是科學問題科學解決，如果日本的疫情再繼續下去就會升級，所以比方說去過日本我們現在要求說要自主管理，出門一定要戴口罩什麼。

柯文哲強調，這當然執行上有時候會有困難，如果疫情再嚴重我相信那個會再升級，不過因為日本今年要辦奧運，我猜安倍現在一訂非常焦慮，因為這個，你還在講台灣旅遊，他要想的是他的東京奧運怎麼辦，所以我猜日本在這段時間防疫動作會加強。

疫情衝擊觀光業，針對北市不只西門町觀光客減少外，燈節人潮也不如以往，對此，柯文哲表示，目前台灣還沒有社區感染，這還是心理層面的威脅大於實質上的意義，昨天在市府已經在做兵棋演習做重建。

柯文哲強調，至於紓困方案也要看中央訂的標準，北市是把當年sars版本拿出來再check，所以原則上是這樣，當年sars的版本當一個範本，按照這次中央公布的條件，我們再把那作修正，所以我們那架構已經再準備，所以等到事情過後會有紓困方案會有完整報告。

(中時 )