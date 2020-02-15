調查局啟動「四五專案」，大幅調動人事調動，一口氣將包括國際事務處長邸志達在內的8名一級主管調任非主管職務的研究委員，此外，朝年輕化的人事布局，台北市調處副處長2名副處長林中輝及孫承一，分別調升航業調查局及保防處長，人事異動將在2月19日生效。

調查局去年啟動「四四專案」，就44年次的主管進行調動，今年則以45年次主管為主要調動對象，將主任祕書室研究委員簡安祿調任研究委員會主任委員，其他8名處長級一級主管，包括毒品防制處長單培祥、國際事務處長邸志達、兩岸情勢研究處長許為翔、洗錢防制處長李宏錦、保防處長王北齊、諮詢業務處長夏紹達、總務處長陳國清，調任主任祕書室研究委員，航業調查處彭家慶調任研究委員會研究委員。

其他人事異動包括，經濟犯罪防制處長伍榮春調任洗錢防制處長、桃園市調處長汪仁成調任毒品防制處長、台中市調處長蔡新堯調任經濟犯罪防制處長、福建省調查處長余福明調台中市調處長。

在主管調升方面，兩岸情勢研究處副處長劉文斌調升處長、廉政處副處長林玉珍調升國際事務處長、台北市調處副處長孫承一調升保防處長、祕書室主任巫勝鴻調升諮詢業務處長、廉政處副處長許張傳調升總務處長、台北市調處副處長林中輝調升航業調查處長、高雄市調處副處長林志龍調升福建省調查處長。

此外，祕書室專門委員王忠彥調升祕書室主任、國際事務處副處長周紹南調任研究委員會專門委員。

(中時 )