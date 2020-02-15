中國人民銀行（簡稱人行）副行長范一飛15日表示，復工、復產還需要一定過程，會對經濟造成一定壓力，但人行會延續穩健的貨幣政策總基調，並對通貨膨脹預期等壓力及時採取措施進行調整，大陸絕對不會出現大規模通貨膨脹。

綜合陸媒報導，針對新冠肺炎疫情對金融市場造成的影響，范一飛在大陸國務院防疫記者會中分別針對不良貸款、大額資金匯款等問題提出相關說法。

范一飛表示，受到疫情影響，金融監管部門會穩妥處理好不良貸款的問題。下一步會對銀行不良貸款監管容忍度作出適當調整。整體來看，大陸不良貸款比例較低，相對於全球各國，（不良貸款監管容忍度）可調整的空間較大，會穩妥處理好不良貸款問題。

此外，范一飛指出，2020年因應疫情防控需要，人行專門開設大額資金匯款的「綠色通道」，春節及節後周末期間開放小額支付系統業務限額，確保境內外各類大額資金的匯款需要。

1月24日至2月14日，大、小額支付系統共處理人民幣（下同）1,000萬元以上支付業務39.35萬筆，金額達到77.37兆元。其中，與防疫相關的支付業務872筆、金額447.96億元。

(工商 )