李坤城發文。（圖／翻攝自李坤城臉書）

63歲〈心肝寶貝〉作詞人李坤城和小41歲女友林靖恩爺孫戀交往多年，2016年兩人本來決定在林靖恩20歲時登記結婚，但因網友酸言酸語暫緩。昨(14日)西洋情人節，李坤城今發文慶祝兩人相戀7周年，表示現在兩人無憂無慮，之後一起攜手打造未來旋律，但對是否已登記沒多說。

2012年李坤城戀上當時正在讀高中的好友女兒林靖恩，因兩人懸殊年齡差引發關注，林靖恩父親一度將李坤城以「和誘罪」告上警局，2015年獲判不起訴。曾問到兩人是否已「開機」？李坤城委婉回應：「靖恩18歲以前我們沒發生過性關係！」

3年前林靖恩頻被傳懷孕，她生氣親上火線回應：「真的太超過了喔」，也澄清被拍到的人根本不是他們。近年來兩人低調生活，越來越少公開曬恩愛，昨逢情人節也是交往7周年，李坤城罕見在臉書公開寫下：「《愛的旋律七週年》感謝多年以來默默支持我們的朋友們」。

李坤城說，7年前的西洋情人節是兩人首次約會、吃飯、看電影，最後依依不捨分開，7年過去，兩人選擇一起面對現實壓力，也一起打造生活品質，共同面對過去並迎接未來，生活樸實安靜又幸福，未來也會繼續攜手前行。

李坤城也轉貼4年前林靖恩寫的情詩，當時她抱怨：「BB在睡覺，好想跟BB，無憂無慮的生活，可是我們家BB，關心台灣比較重要」，而如今兩人已學會一起關心台灣。對此，網友也祝福說：「好快！！！七年了！」、「永遠幸福」、「恭喜，讓我對愛情有信心」。

(中時電子報)