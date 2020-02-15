陸配子女回台政策一波三折，歷經從開放到撤回的政策轉彎。曾任陸委會主委室主任、前新北市經發局長施威全受訪強烈質疑，衛福部長陳時中的「選了國籍自己承擔」言論過於草率，依照國籍區分的界線違法法治原則，他認為有居留證的外國人或大陸人，也有盡到繳健保費與納稅等義務，這條線應畫在居留證上面才對，「若無法的話就表示事態嚴重」。

陸委會先前宣布放寬讓陸配子女來台，引發輿論反彈後，開出「未成年」、「大陸親友無能力照顧」、「父母皆在台者」等條件得專案申請、審查、准駁入境與否，還以「小明的故事」欲平息輿論不滿，不過衛福部長陳時中提出「選了國籍自己承擔」，凸顯兩個部會看法不同，事後陳時中緩頰指疫情嚴峻暫時措施。

曾任陸委會主委室主任、前新北市經發局長施威全受訪表示，依據現行規定，持居留證本來就可入境台灣，若持中華民國籍的爸爸能返台，而持居留證的小明無法入境，將侵害爸爸的人民家庭團聚及共同生活的權利（The right to family reunion），這點大家在法律上沒有思考到。

施威全以急診室裡的「外勞」與「台灣人」誰可優先得到醫師醫治來比喻，持居留證的外勞也需繳健保費與納稅等義務，醫生當然是依據傷勢嚴重而非國籍來救人，若疫情嚴重到急診室爆滿，此時小明與爸爸應該都無法進入醫院，因此，他不認同以中華民國國籍作為篩選標準，應視實際需要，這條線應畫在居留權才是。

施威全推估，其實「小明」的個案數量應該不多，且樣態多變，面對疫情，在考量醫療量能與應變能力等防疫能量後，負責任的政府應備好多套緊急應變計畫，現行以國籍來區分是錯誤的，且違反法治原則，「假使這條線無法畫在居留權，就表示事態嚴重」。

(中時 )