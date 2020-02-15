空軍救護隊UH-60M黑鷹直升機在1月2日在新北市與宜蘭交界山區失事，造成前參謀總長沈一鳴上將等8人殉職。根據初步調查，天氣驟變，雲霧濃厚，同時受移動雲層影響，飛行中瞬間進雲，飛行員不及爬高應處，觸地墜毀。

空軍司令部表示，為使任務機組員能充分掌握飛行路徑天候狀況，原UH-60M型機規劃5架性能提升，已評估加裝機載偵測低空雲霧精密氣象雷達裝備，提供早期預警，以利飛行員預先應變或採取避讓措施，以維飛行安全。

該架黑鷹7時54分松山機場起飛，8時7分光點消失。根據黑盒子座艙語音CVR：

8時3分12秒副駕駛劉鎮富：「可全程目視地面。」

8時3分50秒正駕駛葉建儀：「雲長那麼快。」

8時5分11秒副駕駛劉鎮富：「目前左邊在雲中。」

8時5分16秒機工長許鴻彬：「右邊CLEAR。」

8時6分22秒機工長許鴻彬：「右側目視地面，右邊CLEAR。」

8時6分40秒正駕駛葉建儀：「目前爬升高度4000呎。」

8時6分51秒副駕駛劉鎮富：「教官高度。」

8時6分55秒副駕駛劉鎮富：「教官現在高度。」

8時6分56秒正駕駛葉建儀：「知道。」

8時7分1秒錄音終止。

調查指出，黑盒子紀錄器無實質損壞，飛行全程主告警未觸發，發動機動力輸出與飛行員操作同步，機械故障可能性低。事發當日6點至8點，宜蘭東側雲層明顯增長快速西移，且雲底逐漸向下延伸。

坪林至宜蘭航路天氣驟變，正、副駕駛交談有「雲長那麼快」、「左邊在雲中」、「幫忙確認前方障礙物」及「繼續爬升高度」等座艙語音紀錄。機工長亦曾兩次協助檢查機外天氣，告知「右邊CLEAR」及「右側目視地面」。

失事前12秒，正駕駛對外無線電通聯，同時操作飛機企圖脫離雲層，副駕駛同步運用系統檢查地障，並兩次提醒正駕駛注意「高度」，正駕駛亦回應「知道」，並加馬力迅將機頭帶起，但來不及爬昇飛機即碰觸地面。

(中時 )