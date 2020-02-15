大陸新冠肺炎疫情延燒，短期來看，對大陸經濟成長的衝擊將會非常明顯，多數國內外機構認為，大陸第一季GDP可能會下降大約2個百分點，即成長4%左右，剩下3季的增速將根據疫情結束時間逐步回升，全年GDP成長可望呈現出「V型」形態。

據資誠聯合會計師事務所發布的報告顯示，綜合國內外機構的主要分析預測結果，資誠預估，如果疫情在3月底或4月初進入收尾階段，今年中國四個季度的GDP可能分別為4.5%、5.0%、5.8%和5.7%，全年成長率將在5.2%至5.3%。

受疫情影響，2020年春節消費大幅度減少，餐飲、飯店、旅遊、娛樂、交通等產業首當其衝，相關企業收入出現斷崖式下跌。總體來講，預估大陸首季整體社會消費品零售額增速可能會放緩5~6個百分點。

值得一提的是，經過多年的需求結構調整，2019年消費在大陸GDP的占比大約為60%，成為經濟成長的第一驅動力。由於疫情影響，2020年消費對GDP成長的貢獻將出現大幅下降。這也是本次疫情衝擊強於2003年SARS疫情衝擊的主要原因之一。

受疫情影響，許多企業無法按時開工，生產訂單被迫取消，投資也將相應減少。不過，總體上看，與對消費的影響相比，疫情對投資的影響相對較小。因為大陸一般製造業原本就處於產能過剩狀態。以汽車業為例，2019年汽車銷售和產量都在下降，經銷商、製造商有大量庫存。由於延遲復工造成短時間停工停產，對企業實際影響相對有限。對基礎設施專案而言，一些專案開工可能會延遲，但這些專案在疫情過後會陸續開工，全年來看實質性影響也不大。事實上，疫情甚至可能推動一些大型醫療基礎設施專案的新投資。

(時報資訊)