<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='1439'>中和(1439)</a>下周一（2月17日）將舉行股東臨時會，提前全面改選董事及獨立董事案。中和元月營收為1077萬元，年減52%。

<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='4414'>如興(4414)</a>在去年12月公布，為調整投資策略、整合集團資源，擬出售100％持有之子公司如興全球，間接處分如興全球持有53.41％中和羊毛（1439）股權。如興公司原透過如興全球股份有限公司持有中和羊毛工業股份有限公司53.41%之股權，經過此項處分作業，如興股份有限公司將不再對中和羊毛工業股份有限公司具有控制力。如興是在2018年以14.6億元拿下中和兩大海外股東持股，間接入主成為中和最大股東。

繼如興之後，國揚集團關係企業漢神資產在去年12月中宣布從如興手中，買下中和羊毛，中和啟動人事調整，原如興的代表人孫瑒宣布請辭，改由漢霖開發實業總經理劉先雯接任。中和2月17日於復興北路(牛牛牛)亞國際會議中心舉行股東臨時會，提前全面改選董事及獨立董事，意味漢神資產將正式入主。

中和目前資本額為9.2億元，在民國78年5月22日掛牌上市，目前的股務代理為福邦證券。

(時報資訊)